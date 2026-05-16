Турецкого певца приговорили к тюрьме за посты о войне в Газе

В Стамбуле вынесли приговор известному певцу Яшару Ипеку. Музыканта признали виновным из-за сообщений в соцсетях, касающихся военных действий Израиля в секторе Газа, и отправили за решётку на три года, пишет газета Yeni Akit.

Решение принял 21-й уголовный суд первой инстанции. Основанием для судебного преследования стала жалоба Фонда главного раввина Турции. Религиозную организацию возмутили отдельные формулировки, использованные артистом в своих публикациях о палестинском анклаве.

Ипек неоднократно называл происходящее в Газе геноцидом палестинцев и призывал остановить убийства мирных жителей. Однако, по версии обвинения, он перешёл границы дозволенного.

Пока непонятно, отправится ли артист за решётку немедленно. Турецкая оппозиция уже раскритиковала решение властей, назвав его политически мотивированным. Правозащитники опасаются, что это создаст опасный прецедент, когда критика политики союзника (Турция и Израиль восстанавливают отношения) карается тюремным сроком.

Тем временем в Турции продолжаются проверки звёзд по делу о наркотиках. Life.ru писал, что Бурак Дениз и ещё 13 турецких артистов оказались среди задержанных в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. Всего были выданы ордеры на задержание 14 человек, из которых 11 уже взяты под стражу. В числе фигурантов – рэпер Эндер Эроглу, известный как Норм Эндер, а также Эмир Джан Игрек, Хафсанур Санджактутан и другие.