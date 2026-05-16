Аэропорт Внуково работает по согласованию из-за отражения атаки БПЛА

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений в районе авиагавани. В настоящее время ПВО отражают атаку БПЛА.

Ранее в трёх других в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское (Жуковский) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры касаются как внутренних, так и международных рейсов.