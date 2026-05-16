Россиянам рассказали, в каких банкоматах лучше не снимать деньги

Использование банкоматов вне своей банковской сети может привести к дополнительным комиссиям и рискам безопасности. Об этом агентству «Прайм» сообщил директор финансовой компании Павел Анисимов.

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, не входящих в партнёрскую сеть», — сказал он.

Анисимов рекомендовал снимать наличные преимущественно в банкоматах собственного банка, особенно если они размещены в отделениях или охраняемых зонах. Дополнительные расходы могут возникать при использовании устройств сторонних банков. В таких случаях списываются комиссии как со стороны владельца банкомата, так и по тарифам обслуживающего банка.

Перед снятием крупных сумм специалист советует заранее проверять условия в мобильном приложении, чтобы избежать неожиданных списаний. Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделять банкоматам в местах массового скопления людей — аэропортах, торговых центрах и туристических зонах. Там пользователи чаще торопятся и могут не заметить комиссии.

Отдельный риск представляют уличные банкоматы, особенно расположенные в плохо освещённых местах. На них могут устанавливаться устройства для считывания данных карт. Перед использованием рекомендуется внимательно осмотреть терминал: любые следы вмешательства, шаткие элементы или посторонние детали могут быть признаком скимминга.

Ранее сообщалось, что хранение крупных сумм наличных дома может привести к их обесцениванию и дополнительным вопросам со стороны банков при последующем внесении средств на счёт. Накопление наличных «про запас» не имеет практического смысла при отсутствии рисков с банковской системой или технических сбоев.