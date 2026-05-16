Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что начал изучать турецкий язык в МГУ не по собственному выбору, а из-за низких результатов экзаменов. О воспоминаниях, связанных с Институтом стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ, который в этом году отмечает 70-летие, он поделился с журналистом Первого канала.

Он отметил, что не смог набрать достаточно баллов, чтобы выбрать язык обучения самостоятельно. Изначально он хотел изучать арабский язык, однако ему был назначен турецкий. По словам пресс-секретаря президента, решение оказалось вынужденным и воспринималось им как своеобразное наказание за результаты экзаменов.

Песков добавил, что позже, после нескольких лет занятий, он изменил своё отношение к выбору и оценил пользу изучения турецкого языка и тюркологии. Среди известных выпускников института был основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее президент России Владимир Путин лично инициировал встречу со своей первой учительницей Верой Гуревич и пригласил её в Москву на Парад Победы. Это решение было принято исключительно самим президентом и не согласовывалось с Кремлём. В рамках визита для гостьи подготовили культурную программу в столице.