Можно ли​ съесть товар в магазине до оплаты — юрист расставил точки

Многие привыкли перекусить прямо в торговом зале, а пустую упаковку бросить в корзину или оплатить на кассе. Но по закону так делать нельзя, предупредил доцент РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до оплаты, так как он ещё не является его собственностью», — пояснил юрист в беседе с ТАСС.

В российском законодательстве нет отдельного запрета, но это и не разрешено. Самое страшное, что может грозить, — статья 7.27 КоАП (мелкое хищение). Если покупатель съел что-то и покинул магазин, не заплатив, это уже нарушение. Правда, на практике всё сложнее.

«Необходимо установить нежелание оплатить товар», — уточнил Моисеев.

То есть если вы просто надкусили яблоко и положили его в тележку, это одно. А если вы его съели и выбросили огрызок в мусорку, а на выходе заплатили только за колбасу — это уже претензия.

В судах такие споры — редкость. Но если администрация магазина вызовет полицию, неудобств не оберётесь. Поэтому юристы советуют: либо платите сразу, либо терпите до кассы. Иначе рискуете получить статус воришки из-за пары конфет.

