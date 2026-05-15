Россиянин засудил магазин за шоколадку с белковым «сюрпризом»

В Санкт-Петербурге турист купил шоколад и обнаружил в нём личинки, после чего обратился в суд и смог выиграть дело против магазина. Детали истории приводит телеканал «Санкт-Петербург». По словам мужчины, он до сих пор вспоминает мерзкую «начинку» и не жалеет о длившемся год судебном процессе.

Всё произошло в августе 2025 года. Мужчина приехал в Северную столицу, чтобы провести отпуск. Он купил в магазине обычную шоколадку с трюфельной начинкой, а когда почти доел — заметил странные дырочки в десерте и белый налёт. Раскрыв фольгу, он увидел ползающих личинок, которые насквозь «сверлили» шоколадку и прокладывали в ней «туннели». Мужчину чуть не вырвало, он уверен, что успел проглотить часть насекомых.

Тогда турист решил засудить магазин. Процесс длился целый год, проводились экспертизы и допрашивались свидетели. В мае судья вынес решение. Турист выиграл 35 тысяч рублей, в сумму вошли штраф, компенсация морального ущерба и судебные издержки.

Ранее покупательница консервов в популярной сети «ВкусВилл» нашла в банке печени трески неприятный «сюрприз» — внутри продукта обнаружили червя. После огласки ситуации в сети ритейлер оперативно отреагировал на инцидент. Небезопасная продукция больше не доступна для покупки, а в адрес производителя отправлена официальная претензия.