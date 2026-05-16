В России зафиксированы первые случаи укусов змей, пострадавшие в реанимации

В российских регионах зафиксированы первые в этом сезоне случаи укусов змей, некоторые пострадавшие находятся в реанимации с тяжёлой интоксикацией. Об этом стало известно SHOT.

В Саратовской области пострадала женщина, которую змея укусила во время работы на дачном участке. У неё возникла резкая боль в области лодыжки, после чего потребовалась госпитализация и несколько дней лечения в реанимации. В Свердловской области в больницы попали сразу три человека с признаками острого отравления после укусов змей. У пострадавших наблюдались сильная боль, головокружение, тошнота и выраженная интоксикация.

В Пермском крае зафиксирован случай, когда гадюки обосновались на частном участке и укусили 41-летнего мужчину. Похожий инцидент произошёл в Кузбассе, где змея напала на жителя прямо в доме. В Татарстане 61-летний мужчина пострадал во время сбора крапивы. После укуса у него развился сильный отёк, повысилось давление, потребовалась экстренная госпитализация.

Также сообщения о встречах с гадюками поступают из других регионов, включая Красноярский край, где змею заметил велосипедист. Случаев летального исхода в России в этом году не зафиксировано.

Ранее житель одной из многоэтажек на юге Москвы обнаружил в туалете своей квартиры живую змею ярко-красного цвета. Позже выяснилось, что найденная рептилия оказалась королевской змеёй. Она сбежала из террариума, принадлежащего другой жительнице этого же дома.