16 мая, 08:52

Рябков: Россия и США ведут активные контакты, но в отношениях есть проблемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Россия и США поддерживают интенсивные контакты на уровне администраций, однако продвижение в двусторонних отношениях остаётся затруднённым. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно», — указал он.

По его словам, межгосударственный диалог ведётся сразу по нескольким направлениям, что позволяет сторонам обмениваться позициями по ключевым вопросам. При этом Рябков отметил, что прогресс в отношениях между странами идёт с трудом, а часть вопросов остаётся нерешённой.

Он добавил, что частота контактов между главами внешнеполитических ведомств зависит от степени продвижения по основным темам. В то же время, по словам дипломата, даже при наличии диалога сохраняются сложности с реальным движением вперёд в двусторонних отношениях.

«Размер имеет значение»: В МИД выделили важные характеристики «Сармата»

Напомним, что Россия заранее уведомила другие страны о планируемом запуске ракеты «Сармат» в целях сохранения стратегической стабильности. Подобная практика является стандартной для случаев испытаний систем стратегической дальности и применяется для снижения международной напряжённости.

Милена Скрипальщикова
