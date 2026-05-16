В Сочи сняли режим угрозы БПЛА спустя почти два часа

В Сочи утром 16 мая объявлялась угроза атаки беспилотников, однако позже режим был отменён. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Сочи в 9:57 16 мая. Городские власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и укрываться в помещениях без окон или подземных укрытиях.

Также гражданам рекомендовали не использовать автомобили в качестве укрытия и не находиться у стен зданий. Отдельно подчёркивалось, что нельзя снимать и публиковать работу ПВО, беспилотники и действия спецслужб. Жителям напомнили о телефоне экстренных служб 112.

В 11:45 того же дня режим угрозы был отменён. Власти сообщили, что опасности для жителей и гостей города-курорта нет. После отмены предупреждения гражданам напомнили о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотников — к ним нельзя приближаться и следует сразу сообщать в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ряде аэропортов юга России введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Меры затронули аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи.