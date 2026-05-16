Летевший в Анталью Boeing экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Над Ла-Маншем разыгралась драма с элементами детектива. Самолёт турецкого лоукостера SunExpress, направлявшийся из Бристоля в турецкую Анталью, запросил экстренную посадку. Причина — сообщение о заложенной на борту бомбе.

Сигнал тревоги поступил диспетчерам вскоре после взлёта лайнера. Капитан воздушного судна не стал рисковать и взял курс на ближайший подходящий аэродром. Им стал лондонский «Станстед».

По данным агентства DHA, сразу после приземления к трапу были стянуты все оперативные службы. Пассажиров эвакуировали, а салон подвергли тщательному досмотру.

В итоге выяснилось, что сообщение о минировании было ложным. Вероятно, это был хулиганский звонок или неудачная шутка. Тем не менее, рейс задержался на несколько часов, а анонимному шутнику теперь грозит уголовное дело. Авиакомандир же действовал строго по инструкции, и его решение было единственно верным в сложившейся ситуации. Пострадавших и разрушений нет.

