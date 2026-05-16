Продажа бизнеса и кредиты: В исчезновении предпринимателя из Рассохи всплыли странности

Пропавший полгода назад уральский бизнесмен продавал активы перед исчезновением

Пропавший Станислав Ильин. Обложка © ЛизаАлерт

33-летний предприниматель из коттеджного посёлка Рассоха Свердловской области Станислав Ильин, пропавший полгода назад, с мая 2025 года начал распродавать часть своего бизнеса. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Заречный».

Заявление об исчезновении мужчины подала его мать ещё 1 февраля. Правоохранители опросили родственницу и сожительницу пропавшего.

По словам гражданской жены, Станислав с весны прошлого года активно избавлялся от части активов. Кроме того, у предпринимателя имеются кредитные обязательства, по которым уже возбуждены исполнительные производства.

Сотрудники полиции проверили Ильина по информационно-справочным учётам. Сейчас устанавливаются и отрабатываются возможные места нахождения пропавшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что 69-летняя россиянка с деменцией пропала после пересадки в аэропорту Еревана. В соцсетях дочь пропавшей предположила, что та могла покинуть здание воздушной гавани и отправиться гулять по улицам.

