Компании в Петербурге грозит штраф в 5,2 млн за работников-нелегалов

Полиция провела масштабный рейд на стройке, расположенной на Суздальском шоссе в Петербурге. Стражи порядка проверили документы сразу у 70 иностранных граждан, работавших на объекте.

Как сообщили в МВД, у 13 приезжих обнаружили нарушения миграционного законодательства. Всех их доставили в отдел для составления протоколов. Теперь гастарбайтерам грозит не только административный штраф, но и последующее выдворение за пределы Российской Федерации.

Однако главные санкции ждут компанию-нанимателя. Силовики устанавливают степень вины организации, которая предоставила работу нелегалам. Сумма штрафа может достичь 5,2 миллиона рублей. Работодателям, экономящим на легализации, стоит помнить, что ответственность за найм мигрантов без патента влечёт огромные финансовые потери. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе готовится к рассмотрению законопроект, предусматривающий новые основания для аннулирования разрешений на проживание для иностранных граждан. Вид на жительство или разрешение на временное проживание могут быть отменены, если мигрант трудился в России менее 10 месяцев в течение года.