16 мая, 10:46

Силы ПВО сбили ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. О ликвидации беспилотников мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём канале в MAX.

После падения обломков на места происшествий направили специалистов экстренных служб. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводилась.

Ранее сообщалось об уничтожении уже восьми беспилотников, летевших на Москву с начала ночи. После падения обломков на место были направлены специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших или разрушениях тогда не приводились.

Милена Скрипальщикова
