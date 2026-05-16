Уже восьмой с ночи беспилотник сбит на подлёте к Москве

Силами противовоздушной обороны уничтожен уже восьмой с ночи беспилотник, направлявшийся к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет градоначальник в «Максе».

В настоящее время московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений в районе авиагавани. В двух других в авиагаванях — Домодедово и Жуковском были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.