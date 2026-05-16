16 мая, 09:04

В Севастополе военные отражают атаку БПЛА, один дрон сбит в районе Качи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Ночью в Севастополе была объявлена опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы вступили в бой с неизвестными целями в небе над акваторией, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительным данным Спасательной службы, по крайней мере один БПЛА был сбит в районе Качи. Информация о количестве уничтоженных дронов и типах применявшегося вооружения уточняется.

Власти города обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Гражданские объекты не пострадали.

Четверо мирных жителей ранены при детонации дрона в белгородском селе Солдатское

Ранее под удар беспилотника попало село Нечаевка Белгородского округа. Во время атаки пострадал мирный житель. FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. После попадания машина загорелась и полностью выгорела.

Дарья Денисова
