Не магия, а усталость: Психолог объяснила флешмоб с мытьём рук солью и корицей ради денег

Россияне стали массово мыть руки с солью и корицей «на деньги» и публиковать видео в соцсетях: соль, по словам авторов роликов, «снимает денежный блок», а корица «притягивает финансы и удачу». О том, что стоит за этим трендом и говорит ли он о проблемах с психикой, рассказала этнопсихолог Елена Авдеева.

Подобные ритуалы специалист не считает «коллективным помешательством». С точки зрения психологии, за ними скрывается регресс — возврат к более ранним, детским способам магического мышления: если я сделаю нечто особенное, мир изменится в нужную сторону. Мытьё рук с солью и корицей — это попытка вернуть иллюзию влияния на будущее, когда реальные рычаги управления жизнью становятся труднодоступными из-за инфляции, увольнений, угроз и неопределённости, пояснила Авдеева.

Сама по себе такая практика не всегда опасна, но есть тревожные признаки. Если ритуал приобретает навязчивый характер, человек уходит в самоизоляцию и мало общается с окружающими, это говорит об усилении невротических черт личности, подчеркнула психолог в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Вера в «денежный обряд» часто свидетельствует о состоянии внутреннего истощения. Это может быть признаком выученной беспомощности: человек много раз пытался что-то изменить, но терпел неудачи и перестал верить в себя, а также следствием информационного хаоса и тревоги — хочется сделать хоть что-то, чтобы снизить напряжение. Омовения, соль, травы и специи действительно могут действовать успокаивающе, временно переключая внимание, добавила эксперт.

Как этнопсихолог Авдеева отметила, что нынешние «шаманские» тренды часто мало связаны с подлинными традициями. Из древних обычаев предков сегодня устраивают настоящую инфопомойку: то, что раньше наполнялось мудростью и экологичными смыслами и служило психологической поддержкой, теперь подменяют «кухонным невежеством», выдёргивая отдельные действия из контекста.

При этом высмеивать участников таких флешмобов не стоит, считает специалист. Ритуалы дают человеку надежду и могут немного менять внутреннее состояние, но важно мягко объяснять: за любым обрядом должны следовать реальные шаги. В старину ритуалы проводили перед посевом или началом нового дела, но никто не отменял сам посев и тяжёлый труд, резюмировала психолог. Деньги приходят через знания, контакты с людьми, твёрдость характера, силу воли и веру в себя.

А вот бизнес-психолог считает, что ритуалы действительно способны привлечь богатство. Дело не в везении, а в отношении к финансам, убеждён эксперт. Он назвал деньги зеркалом и предложил ритуалы, которые помогают выстроить правильное восприятие работы и нарастить доход.