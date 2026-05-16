«Деньги — это зеркало»: 3 ритуала, чтобы притянуть богатство

Можно быть умным, трудолюбивым и занятым, но всё равно едва сводить концы с концами. А кто‑то при тех же рыночных условиях, кризисах и налогах словно магнитом притягивает средства. Бизнес-психолог Виталий Наумов утверждает: деньги — это зеркало, а не везение. Он предлагает ритуалы, помогающие сформировать правильное отношение к труду и увеличить заработок.

Бизнес-психолог рассказал о «денежных» ритуалах. Видео © Пятый канал, газета «Известия» / Полина Фиолет

«Я десятки раз был свидетелем, как одни и те же люди, с теми же самыми навыками, просто прорабатывая свое мышление, меняют отношение к деньгам. И интересно, что меняется их поведение, а с этим и образ жизни», — пояснил эксперт в разговоре с Пятым каналом.

По словам Наумова, финансовые потоки отражают три вещи: убеждения человека о себе и окружающем мире, фокус внимания и способ принятия решений. Тот, кто выживает, цепляется за каждый рубль, экономит и получает средний продукт, который никто не хочет покупать. Тот же, кто притягивает богатство, тратит на самое важное и вкладывается в то, что даёт отдачу.

Деньги начинают работать как видеокамера в руках режиссёра: если правильно направить — получишь сильный кадр, объяснил психолог. Типичный предприниматель каждый месяц тушит пожары, закрывает кассовые разрывы, боится поднять цены и покупает быструю мотивацию, чтобы заглушить страх. Он выбирает «не потерять» даже тогда, когда стоит инвестировать в рост.

Притягивающий деньги действует иначе. Он не глушит страх покупками, а превращает его в систему: учёт, правила, резервы, тесты гипотез. Он не просто верит — он действует системно.

Первый шаг на пути к успеху, считает специалист, — создание денежного сценария. Задача не в том, чтобы считать деньги, а в том, чтобы поймать моменты, где финансы управляют состоянием.

«Я ведь не обязан принимать решения из дефицита. Поэтому я буду действовать для того, чтобы сначала войти в ресурс, а потом уже в ресурсном состоянии создавать события», — подчеркнул Наумов.

Второй шаг — переименовать свой денежный сценарий. Вместо «Я недостоин» начать говорить: «Я в процессе роста компетентности. Цена = ценность + ответственность + результат». Третий шаг — создать позитивный якорь и превратить намерение в автоматизм. Если хочется импульсно купить или потратить, нужно сделать паузу, свериться с целями месяца и подкрепить дальнейшее действие фразой-опорой: «Я продаю не время, а результат и ответственность».

Больших денег не стоит бояться — это просто ресурс, который из пугающих цифр должен превратиться в аплодисменты и награду за реализацию амбициозных целей. Дело не в везении: богатство — это умение честно смотреть в зеркало и действовать системно, резюмировал бизнес-психолог.

