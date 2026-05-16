16 мая, 11:16

Кто отвечает за ум ребёнка — мама или папа? Генетик развеял популярный миф

Биолог Полуновский: Вклад отца и матери в интеллект ребёнка почти одинаков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yavdat

Утверждение, будто интеллект передаётся только по материнской линии, учёные называют мифом с небольшой долей правды. Ум ребёнка формируется за счёт генов обоих родителей, причём их вклад в сумме практически равен, рассказал молекулярный биолог, руководитель отдела разработки Национального центра генетических исследований Валерий Полуновский.

Интеллект — признак высоконаследуемый, но на него влияют тысячи генов, каждый из которых даёт крошечный вклад, пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru. В природе не существует «одного гена высокого ума» — как и одного гена высокого роста, а весь этот огромный массив ребёнок получает от обоих родителей.

Корни популярного заблуждения связаны с особенностями наследования у мальчиков и девочек, отметил специалист. Часть генов, отвечающих за интеллект, находится на X-хромосоме, которая передаётся от матери сыну, а на Y-хромосоме (от отца к сыну) таких генов не обнаружено. Поэтому дочь получает гены с обеих X-хромосом — от матери и отца, а сын — только от матери.

Таким образом, сыновья в плане интеллекта могут быть чуть больше похожи на мать, чем на отца, уточнил учёный. Однако реальный масштаб этого различия невелик — с точки зрения биологии эффект не превышает 2% общего генетического вклада. Весь остальной фундамент — это равная работа геномов обоих родителей, подчеркнул Полуновский.

На способности ребёнка влияет не только биология, но и семейная среда, добавила программный директор фестиваля «ГенЭкспо» Мария Павлович. От обоих родителей, а также от бабушек, дедушек и прабабушек передаются не «ум», а семейные стратегии, убеждения, ценности, способность мыслить масштабно или узко.

Разговор об истории семьи даёт родителям возможность не только передать ребёнку свои жизненные установки, но и научить его осознанно выбирать, на какие примеры опираться, отметила эксперт. Это помогает мягко решать конфликты поколений и формировать в семье больше взаимопонимания.

Ранее кандидат биологических наук рассказала Life.ru, что отказ от мяса становится серьёзной нагрузкой на организм, причём последствия растительного рациона во многом определяются генетикой, возрастом, состоянием здоровья и образом жизни. Особого внимания, по словам эксперта, требует витамин B12, который практически отсутствует в растительной пище, а его усвоение зависит от работы белков-переносчиков, кодируемых генами FUT2, TCN2, MTR, MTRR и MTHFR.

