Силы ПВО сбили уже 14 беспилотников над Москвой с ночи
Силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сбито уже 14 БПЛА с ночи. О новых перехватах беспилотных летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин
«Сбиты ещё три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет градоначальник.
Ранее в Славянске-на-Кубани были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Фрагменты дрона упали на территории двух частных домовладений. В результате происшествия никто из жителей не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
