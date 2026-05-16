Украина подтвердила получение от Москвы 528 тел солдат ВСУ в рамках обмена

На Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 528 погибших, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Теперь следователям и экспертам предстоит провести необходимые процедуры, чтобы установить личности погибших. Идентификация будет проходить с участием правоохранительных органов и специализированных учреждений.

Обмены телами погибших остаются одним из немногих гуманитарных каналов между Россией и Украиной, который продолжает работать даже на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят регулярно. Так, 9 апреля на Украину передали 1000 тел погибших, а российская сторона получила 41 тело. До этого, 26 февраля, Киеву также были переданы 1000 тел, Москве — 35.