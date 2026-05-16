Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:38

Украина подтвердила получение от Москвы 528 тел солдат ВСУ в рамках обмена

Обложка © Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

Обложка © Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

На Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 528 погибших, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Теперь следователям и экспертам предстоит провести необходимые процедуры, чтобы установить личности погибших. Идентификация будет проходить с участием правоохранительных органов и специализированных учреждений.

Губернатор Гусев сообщил о возвращении трёх воронежцев при обмене пленными
Губернатор Гусев сообщил о возвращении трёх воронежцев при обмене пленными

Обмены телами погибших остаются одним из немногих гуманитарных каналов между Россией и Украиной, который продолжает работать даже на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят регулярно. Так, 9 апреля на Украину передали 1000 тел погибших, а российская сторона получила 41 тело. До этого, 26 февраля, Киеву также были переданы 1000 тел, Москве — 35.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar