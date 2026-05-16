Отражена атака 15-го по счету БПЛА на Москву

Силы ПВО Москвы отразили атаку пятнадцатого по счёту беспилотника. Об этом информирует мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.

Ранее ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.