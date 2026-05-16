Россиянка победила чемпионку Australian Open и вышла в финал на турнире WTA

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации турнира WTA в Страсбурге. В полуфинале 23-летняя спортсменка победила американку Софию Кенин, чемпионку Australian Open 2020 года, со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

За выход в основную сетку Селехметьева встретится с американкой Маккартни Кесслер или мексиканкой Ренатой Сарасуа. Сейчас россиянка занимает 84-е место в рейтинге WTA, а Кенин — 74-е. Турнир категории WTA 500 с призовым фондом более €1 млн завершится 23 мая.

Ранее Life.ru сообщал, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда на турнире WTA в Мадриде. Соперницами россиянок были чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, которые выиграли со счётом 7:6 (7:2), 6:2.