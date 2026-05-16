16 мая, 12:13

Эликсир молодости: Учёные доказали, что посещение музеев и выставок замедляет старение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / becauz gao

Британские учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что регулярное погружение в искусство замедляет биологическое старение. Об этом пишет журнал Innovation in Aging.

К культурным «тормозам» старения относятся посещение театров, музеев и выставок, прослушивание музыки, занятия живописью, фотографией, рукоделием, танцами и пением. Главное — соприкасаться с прекрасным регулярно.

Эксперименты с 3555 добровольцами показали, что участие в культурных мероприятиях хотя бы раз в неделю замедляет биологическое старение на 4 процента по «эпигенетическим часам» — маркерам, измеряющим возраст по химическим изменениям ДНК.Таким образом регулярное взаимодействие с искусством снижает скорость старения и уменьшает биологический возраст организма.

Работодатель может оплатить психологическую помощь — и всё равно почти никто туда не пойдёт

Ранее Life.ru писал, что синий свет экранов крадёт сон, недостаток солнца вызывает депрессию, а тусклое освещение усиливает тревогу. Большинство людей даже не догадываются, насколько сильно свет управляет их жизнью.

Полина Никифорова
