Кожевникова рассказала о гибели крёстного отца — лётчика из-за падения в ванной

Актриса Мария Кожевникова рассказала о смерти своего крёстного отца, лётчика Алексея Ермакова. По её словам, трагедия произошла в результате несчастного случая. По её словам, мужчина поскользнулся в ванной комнате. Об этом она поделилась в своих социальных сетях.

Незадолго до трагедии они успели пообщаться — Ермаков планировал в конце месяца прилететь в Москву, чтобы получить награду и встретиться с крестницей. Кожевникова рассказала, что Ермаков был лётчиком и познакомился с её отцом в ЦИТО после травм и операций: её отец восстанавливался после спортивной травмы, а сам Ермаков — после авиакатастрофы.

Мужчины подружились и со временем близко общались семьями, однако затем контакт был потерян почти на 30 лет из-за жизни в разных странах. Встреча произошла в 2018 году во время президентских выборов, где оба были доверенными лицами. После этого, по словам актрисы, они старались не терять связь.

«Мы общались, дружили, поддерживали и заботились друг о друге так, будто не было этих долгих лет разлуки», — написала она.

Мария Кожевникова отметила, что до сих пор тяжело переживает утрату и вспоминает ежедневные сообщения с пожеланиями доброго утра, которые получала от крёстного.

