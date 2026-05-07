«Не успела сказать, что жду твоего правнука»: Мария Кожевникова — в проекте «Письмо деду»

Героиней четвёртого выпуска стала актриса Мария Кожевникова. Она обратилась к своему деду-фронтовику — Валентину Николаевичу Трофимову. Человеку, который встретил войну совсем юным: когда началась Великая Отечественная, ему было всего 17 лет. А уже в 20 он стал начальником разведки 103-го стрелкового полка.

В кадре — Мария, лист бумаги, ручка и старые фотографии. Но за этим простым визуальным решением стоит разговор, который невозможно провести вслух. Она пишет человеку, которого уже нельзя обнять, расспросить о войне, поблагодарить лично и сказать то, что когда-то не успела.

«Я не успела тогда в больнице сказать, что жду твоего правнука», — говорит Кожевникова в письме.

Эта фраза становится одним из самых пронзительных моментов выпуска. В ней — вся боль запоздавших слов, которые многие хранят годами. Всё то, что откладывалось на потом, а потом уже не наступило. И одновременно — продолжение жизни, ради которой её дед и миллионы таких же людей прошли через войну.

Валентин Николаевич Трофимов прошёл всю Великую Отечественную. За его плечами — блокада Ленинграда, Сталинградская битва, прорыв обороны немцев на реке Миус, бои на Курской дуге, Кишинёвская операция, освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии. Он был трижды ранен, но выжил, вернулся и оставил после себя не только военную биографию, а живую семейную память.

Для Марии Кожевниковой дедушка остался не портретом из прошлого, а внутренним ориентиром. В письме она признаётся, что до сих пор мысленно советуется с ним, когда принимает решения и совершает важные поступки. Думает, что бы он сказал, как бы посмотрел на её выбор, одобрил бы или остановил.

Именно в этом — главный нерв выпуска. Память здесь не выглядит чем-то музейным или официальным. Она живёт внутри семьи, в ежедневных решениях, в вопросе к самому себе: достоин ли я тех, кто прошёл через невозможное ради нас?

Кожевникова говорит с дедом не только как актриса и публичный человек, а прежде всего как внучка. Как человек, которому важно успеть произнести то, что не было сказано при жизни: о любви, благодарности, гордости и той связи, которая не обрывается даже после ухода близких.

Четвёртый выпуск «Письма деду» напоминает: за словом «Победа» стоят не абстрактные герои, а конкретные люди. Семейные имена. Лица на старых фотографиях. Ранения, письма, фронтовые дороги, молчание после тяжёлых воспоминаний и потомки, которые спустя десятилетия всё ещё сверяют с ними свою жизнь.

Спецпроект LIFE «Письмо деду» выходит к 9 Мая. В каждом выпуске известные люди и лидеры мнений обращаются к своим родным из поколения победителей — чтобы сказать то, что нельзя откладывать: помним, гордимся, благодарим.