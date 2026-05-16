За шесть часов силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над Россией

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 76 беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны и акваториями морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 9.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях не приводится.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника на частный дом в городе Шебекино пострадал 14-летний подросток. Дрон сдетонировал на территории домовладения, в результате чего мальчик получил слепое осколочное ранение головы. Пострадавшего бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.