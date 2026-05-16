Египет против Вьетнама: Названы страны с самыми дешёвыми турами «всё включено» для россиян

Туристическая математика 2026 года преподнесла сюрприз. Согласно данным сервиса Onlinetours, в январе–апреле средняя стоимость путёвки в Египет по системе «все включено» составила 147,4 тысячи рублей на двоих. Это ощутимо дешевле, чем поездка в Таиланд или Вьетнам, где включены только завтраки (199,5 и 177,5 тысяч соответственно).

Как пояснили аналитики, разница кроется в сезонности. В Египте январь–апрель — низкий сезон: отели завлекают туристов подогреваемыми бассейнами и скидками. В то время как в Таиланде и Вьетнаме в это время — высокий сезон с пиковым спросом и максимальными ценами.

Для сравнения: Турция (также «всё включено») обойдётся зимой в 152,1 тыс. рублей, ОАЭ — в 227,4 тыс., а Мальдивы бьют все рекорды — 586,1 тыс. рублей на двоих.

Динамика за год показала, что Египет подорожал умеренно (+4%), Турция прибавила 9%. А вот ОАЭ и Мальдивы, наоборот, немного скинули цену, но остаются дорогими. Так что если хочется бюджетного «обжорного тура» и тепла в межсезонье, пирамиды предпочтительнее пагод.

