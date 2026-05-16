Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 13:08

Египет против Вьетнама: Названы страны с самыми дешёвыми турами «всё включено» для россиян

Туры в Египет «всё включено» оказались дешевле отдыха в Таиланде и Вьетнаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Туристическая математика 2026 года преподнесла сюрприз. Согласно данным сервиса Onlinetours, в январе–апреле средняя стоимость путёвки в Египет по системе «все включено» составила 147,4 тысячи рублей на двоих. Это ощутимо дешевле, чем поездка в Таиланд или Вьетнам, где включены только завтраки (199,5 и 177,5 тысяч соответственно).

Как пояснили аналитики, разница кроется в сезонности. В Египте январь–апрель — низкий сезон: отели завлекают туристов подогреваемыми бассейнами и скидками. В то время как в Таиланде и Вьетнаме в это время — высокий сезон с пиковым спросом и максимальными ценами.

Для сравнения: Турция (также «всё включено») обойдётся зимой в 152,1 тыс. рублей, ОАЭ — в 227,4 тыс., а Мальдивы бьют все рекорды — 586,1 тыс. рублей на двоих.

Динамика за год показала, что Египет подорожал умеренно (+4%), Турция прибавила 9%. А вот ОАЭ и Мальдивы, наоборот, немного скинули цену, но остаются дорогими. Так что если хочется бюджетного «обжорного тура» и тепла в межсезонье, пирамиды предпочтительнее пагод.

Россиянам назвали профессии с самым длинным ежегодным отпуском
Россиянам назвали профессии с самым длинным ежегодным отпуском

Ранее россиянка назвала потёртым отель в Египте за 237 тысяч рублей. Первое впечатление было обнадёживающим: вместо пластиковых браслетов — стильные кожаные ремешки, при заезде угощают смузи и просекко. Но интерьер, по словам путешественницы, оказался немного потёртым: «Возможно, я слишком идеализировала по фото, снимки не передают мелочей».

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Египет
  • таиланд
  • Вьетнам
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar