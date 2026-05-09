Интерьер потёртый, еда жирная: Россиянку разочаровал отель в Египте за 237 тысяч

Российская туристка заплатила 237 тысяч рублей за неделю в пятизвёздочном отеле Египта SUNRISE Tucana и описала его фразой «интерьер потертый». Своим отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Первое впечатление было обнадёживающим: вместо пластиковых браслетов — стильные кожаные ремешки, при заезде угощают смузи и просекко. Но интерьер, по словам путешественницы, оказался немного потёртым: «Возможно, я слишком идеализировала по фото, снимки не передают мелочей».

Еда в греческом ресторане расстроила — слишком жирная, с обилием майонеза и пережаренным сухим мясом. Также туристке не понравилось, как персонал выпрашивал хорошие отзывы: «Начинают дарить халаты, полотенца, косметику. Отзыв нужно оставить при них, на выходе собирается балаган».

К тому же в отеле не было понятного расписания ресторанов и развлечений. Гости рисковали пропустить всё интересное просто из-за отсутствия информации.

Тем временем мальдивские отельеры в период с мая по июнь предлагают российским туристам скидки на проживание до 70%. Май и июнь — сезон юго-западного муссона на архипелаге. В это время идут кратковременные дожди, что традиционно снижает туристический спрос. Европейцы и жители СНГ предпочитают не лететь на экватор за солнцем в такой период.