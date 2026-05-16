16 мая, 13:27

Закрытые магазины, пустеющие города: Санкции против России рушат бизнес и жизни норвежцев

Посольство РФ: Антироссийские санкции бьют по экономике Норвегии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Антироссийские санкции негативно сказываются не только на торговле между Норвегией и Россией, но и на экономике самой скандинавской страны. Об этом заявили РИА «Новости» в российском посольстве в Осло, комментируя присоединение Норвегии к 20-му пакету санкций ЕС.

«Очевидно, всё это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесён сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве заметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, особенно из приграничных с Россией регионов. Там обратили внимание на то, что насущные социально-экономические потребности граждан страны приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике ЕС.

Норвегия готовит переговоры с военными РФ для стабильности в Арктике

Ранее Канада расширила санкционный список, включив в него пять российских компаний и 23 физических лица, среди которых оказалась мать главы Чечни Аймани Кадырова. Теперь под канадскими санкциями находятся 80 физических и юридических лиц. В обновлённый список попали организации «ВОИН», «Юнармия Севастополя», волгоградский центр «Участие» и учебный центр «Авангард».

Александра Мышляева
