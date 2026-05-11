День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:15

Канада ввела санкции против матери Кадырова и ещё 22 россиян

Аймани Кадырова. Обложка © РИА Новости / Саид Царнаев

Аймани Кадырова. Обложка © РИА Новости / Саид Царнаев

Канада расширила санкционный список в отношении России, добавив в него пять российских компаний и 23 физических лица. Среди последних оказалась 72-летняя Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении ещё 23 физических и пяти юридических лиц», — говорится в заявлении МИД.

По данным МИД Канады, общее число лиц и организаций, попавших под канадские санкции, теперь составляет 80. В список также вошли «ВОИН», «Юнармия Севастополя», волгоградский центр «Участие» и учебный центр «Авангард».

«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы
«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы

А ранее Великобритания внесла в санкционный перечень крымскую психиатрическую больницу № 5, расположенную в селе Строгановка. Помимо этого медицинского учреждения, ограничения коснулись социальных объектов для несовершеннолетних, включая несколько детских домов и оздоровительных лагерей. Под рестрикции также попал курортный комплекс «Солнечная Таврика» и молодёжный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе. Британское Министерство финансов не предоставило официальных пояснений относительно причин включения именно этих организаций в список.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Канада
  • Рамзан Кадыров
  • Айшат Кадырова
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar