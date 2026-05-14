Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 мая, 00:10

Норвегия готовит переговоры с военными РФ для стабильности в Арктике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m_sovinskii

Норвегия планирует провести переговоры с российскими военными. Стороны обсудят поддержание стабильности в Арктическом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь штаба вооружённых сил королевства Руне Хаарстад.

По словам Хаарстад, норвежские военные запланировали встречи на оперативном и стратегическом уровне.

«Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона»,приводят комментарий представителя норвежской армии «Известия».

Представитель ВС Норвегии добавил, что военные двух стран поддерживают диалог. Ежегодно проходят совещания с пограничным управлением ФСБ по западному арктическому району. Действует открытая прямая линия связи с командующим Северным флотом России.

Хаарстад пояснил, что встречи на стратегическом уровне проводят согласно двустороннему договору об инцидентах на море. Цель — повысить безопасность персонала и судов при близком нахождении друг от друга. Контакты с Россией сократили до минимума. Но стороны уделяют приоритетное внимание темам, которые согласны обсуждать.

Треска важнее санкций: ЕС давит на Норвегию из-за рыболовства с Россией

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов рассказал, что на учениях НАТО отрабатывают сценарии перекрытия Балтийского моря для российских судов. Альянс также моделирует изоляцию Калининградской области.

Лия Мурадьян
