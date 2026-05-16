Жена миллионера Инесса Шевчук из «Дома-2» вышла на красную дорожку в бриллиантах

Звезда «Дома-2» и блогерша Инесса Шевчук стала одной из гостей красной дорожки 79-го Каннского кинофестиваля под руководством южнокорейского режиссёра Пак Чхан-ука, известного по фильмам «Олдбой» и «Объединённая зона безопасности». Она появилась в ярком образе с бриллиантовыми украшениями.

На красной дорожке были мировые звёзды, включая Деми Мур, Вина Дизеля и Хайди Клум. Среди гостей также была замечена Инесса Шевчук, известная по телепроекту «Дом-2». Для выхода в свет жена владельца книжного издательства ЭКСМО Олега Новикова выбрала облегающее платье в пол без бретелей. Образ сочетал мятную сверкающую юбку и белый корсет с цветочным принтом, подчёркивающий силуэт.

Шевчук дополнила наряд массивными украшениями: бриллиантовыми серьгами, колье с изумрудами и браслетом. Волосы были гладко зачесаны назад, макияж выполнен с акцентом на зелёную подводку. Образ дополнил статус матери двоих детей, а также подчеркнул светский стиль появления на фестивале.

Появление звезды «Дома-2» вызвало активное обсуждение в соцсетях: блогеры и знакомые участницы оставили восторженные комментарии.

Ранее во ранции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль, который традиционно собрал на красной дорожке мировых звёзд кино и индустрии. Одним из самых обсуждаемых появлений первого дня стала 92-летняя актриса и продюсер Джоан Коллинз. Звезда сразу оказалась в центре внимания фотографов на церемонии открытия.