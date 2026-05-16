Анна Хилькевич обвинила Полину Диброву в двуличии из-за пари на 1 млн рублей

Анна Хилькевич обвинила Полину Диброву в двуличии после выхода нового сезона реалити-шоу «Ставки на любовь». Полина Диброва предсказала поражение Хилькевич и даже поставила на это один миллион рублей, отмечая, что актриса, несмотря на опыт в подобных проектах, ни разу не побеждала.

«Удивительно, буквально пару дней назад на премьере ты со мной любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где открыто называешь меня чуть ли не лузером. Приятно», — прокомментировала в своих социальных сетях высказывание Дибровой Хилькевич.

Актриса посоветовала Полине быть более бережливой, не разбрасываясь семейными деньгами. Конфликт уже активно обсуждают пользователи сети, отмечая резкость реакции Хилькевич и масштаб ставок Дибровой.

