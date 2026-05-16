250 рублей компенсации получила уфимка за шрам на пол-лица после ДТП на скорой

Жительница Уфы получила всего 250 рублей компенсации после аварии с автомобилем скорой помощи, из-за которой у неё остался шрам на лице. ДТП произошло в октябре 2025 года на улице Бакалинской, пишет Mash.

Реанимобиль Ford, в котором Кристину везли в больницу с нестабильной стенокардией, столкнулся с пикапом Dodge RAM и опрокинулся. В машине также находились водитель, два фельдшера и врач.

Девушка рассказала Mash, что в момент столкновения на неё обрушилось медицинское оборудование, а ноги зажало кушеткой. Людей из перевёрнутой скорой вытаскивали очевидцы — им пришлось доставать пострадавших через разбитое окно.

После аварии у девушки диагностировали многочисленные ушибы головы и ног, а рану на лице пришлось зашивать. По словам Кристины, её дети с аутизмом первое время боялись подходить к ней из-за видимых следов травмы.

Виновным в ДТП признали 19-летнего водителя пикапа. Его наказали штрафом в 500 рублей.

Позже Кристина обратилась в страховую компанию ВСК, рассчитывая на возмещение физического и морального вреда. Однако экспертизу долго откладывали, а затем повреждения признали лёгким вредом здоровью. В итоге ей перечислили 250 рублей.

Теперь уфимка пытается понять, как добиться пересмотра выплаты. Она говорит, что в страховой перестали отвечать на звонки, а дело, по её словам, не движется из-за связей отчима виновника аварии, который входит в число учредителей крупных строительных компаний региона.

