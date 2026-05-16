Два дня борьбы и дождь: Медведев уступил Синнеру в полуфинале «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира серии ATP «Мастерс» в Риме, уступив первой ракетке мира Яннику Синнеру. Матч завершился победой итальянского теннисиста со счётом 2:6, 7:2, 4:6.

Встреча растянулась на два дня: накануне её пришлось прервать в третьем сете при счёте 4:2 в пользу Синнера. После возобновления игры итальянец сумел довести матч до победы и оформить выход в финал турнира.

Теперь в личных встречах Синнер ведёт у Медведева 10–7, при этом россиянин выиграл лишь один из последних 11 матчей против него. В финале Синнер сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Медведев остаётся девятой ракеткой мира и лучшим российским теннисистом в рейтинге ATP, на его счету 23 титула. Для Синнера этот финал станет уже шестым подряд на турнирах серии «Мастерс», где он продолжает победную серию сезона. Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.

Ранее полуфинальный матч турнира в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым привлёк внимание не только спортивной борьбой, но и поведением первой ракетки мира во время игры. Экс-чемпионка US Open–2015 Флавия Пеннетта предположила, что спортсмен мог столкнуться с сильной эмоциональной реакцией.