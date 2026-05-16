Росатом считает преждевременным возврат российского персонала на АЭС «Бушер»

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что компания начала разрабатывать планы по наращиванию российского персонала на строительстве второго энергоблока АЭС «Бушер». Однако, по его словам, возвращение российских специалистов на площадку пока считается преждевременным из-за неопределённой военной обстановки, в частности, недавних обменов ударами между Ираном и США и публикаций о возможном возобновлении конфликта.

«На прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, а сегодня в американской прессе снова появились публикации о возможном возобновлении конфликта. До прояснения ситуации мы не имеем права принимать решение о возвращении персонала на объект в полном составе», — сказал Лихачёв журналистам.

«Росатом» не намерен принимать окончательное решение о полном возвращении персонала до прояснения ситуации.

Ранее сообщалось, что «Росатом» завершил эвакуацию своих сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер». С начала военных действий вывезено более 600 человек, они доставлены в Россию, где сейчас отдыхают и восстанавливаются.