Аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает самолёты
Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
Тем временем средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата на Москву. С начала суток Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 31 БПЛА.
