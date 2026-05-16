Аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает самолёты

Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Тем временем средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата на Москву. С начала суток Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 31 БПЛА.