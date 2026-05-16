Пожар площадью две тысячи «квадратов» охватил ангар в Перми
В Перми мощно горит ангар — столб дыма от возгорания виден за многие километры. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
В Перми горит ангар на 2000 квадратов.
Огонь разгорелся на улице Правобережной. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают более 60 специалистов и 16 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Улан-Удэ случилась коммунальная авария. В Железнодорожном районе загорелась трансформаторная подстанция. Несколько домов остались без света. Специалистам потребуется около пяти часов, чтобы вернуть электричество.
