Пожар площадью две тысячи «квадратов» охватил ангар в Перми

В Перми мощно горит ангар — столб дыма от возгорания виден за многие километры. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В Перми горит ангар на 2000 квадратов. Видео © МАКС / МЧС России

Огонь разгорелся на улице Правобережной. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают более 60 специалистов и 16 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Улан-Удэ случилась коммунальная авария. В Железнодорожном районе загорелась трансформаторная подстанция. Несколько домов остались без света. Специалистам потребуется около пяти часов, чтобы вернуть электричество.

Обложка © МАКС / МЧС России

Александра Мышляева
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Пермский край
