В Улан-Удэ из-за пожара на электроподстанции часть района осталась без света

В столице Бурятии произошла коммунальная авария. В Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелась трансформаторная подстанция.

Пожар в Улан-Удэ.

Как сообщили ТАСС в городской мэрии, на место ЧП уже выехала бригада энергетиков и пожарные расчёты. Причины возгорания пока не называются.

В результате инцидента часть домов осталась без света. Специалисты оценивают время восстановления электроснабжения в пять часов. Жителям рекомендуют запастись питьевой водой (если насосы тоже обесточены) и отключить дорогую электронику от розеток во избежание скачков напряжения после подачи тока.

Информация о пострадавших не поступала. Обесточенный район обещают запитать по резервной схеме в ближайшее время. Как только огонь потушат, начнутся аварийно-восстановительные работы. За ходом тушения следят городские власти.

