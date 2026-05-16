В Пятигорске локализовали масштабный пожар на заправке после взрыва газовоза
Администрация Пятигорска
Масштабный пожар после взрыва на газовой заправке в Пятигорске удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Горение на заправке в Пятигорске локализовано. Пожарные продолжают работу», — написал глава региона.
Напомним, на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности. По последним данным, при взрыве и пожаре шесть человека пострадали.
