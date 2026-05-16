16 мая, 16:24

Полиция Лондона задержала свыше 10 протестующих против политики Стармера

Обложка © ТАСС / IMAGO/JP Fletcher

Лондонская полиция задержала 11 человек в ходе двух параллельных масштабных акций протеста, проходящих в субботу, 16 мая. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда в соцсети X.

Для обеспечения порядка на улицы вывели усиленные наряды правоохранителей. По состоянию на 13:00 по местному времени (15:00 мск) 11 человек были задержаны за различные нарушения, отметили в полиции.

По оценкам властей, суммарное число участников патриотического марша «Соединяй королевство» и пропалестинского шествия может достигнуть 80 тысяч человек. Активисты движения Unite the Kingdom уже устроили многолюдный митинг непосредственно у резиденции премьер-министра страны Кира Стармера.

Для предотвращения возможных столкновений между противоборствующими группами полиция установила для обоих шествий жёсткие маршруты и строгое время завершения акций — до 18:00 по местному времени.

Дмитриев поддержал британских патриотов перед митингом в Лондоне

Напомним, в центре Лондона проходит массовая акция против премьер-министра Кира Стармера. Протестующие собрались у Рассел-сквер, перекрыв Кингсвей и соседние переулки. Они вышли с флагами Англии, Великобритании, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Толпа выкрикивала лозунги против Стармера, миграционной политики и ограничения свободы слова.

Александра Мышляева
