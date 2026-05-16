Доставка на стройплощадки с небес: Гонконг протестирует двухтонные летающие грузовики

В Гонконге в ближайшие шесть месяцев начнутся испытания первых летающих автомобилей для перевозки грузов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Испытания коснутся двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL), который может зависать в воздухе как вертолёт, а затем переходить к более эффективному полету, как самолёт. После подтверждения безопасности полетов компания планирует обсудить возможность внедрения таких аппаратов в гражданскую авиацию для перевозки пассажиров.

Технический директор консалтинговой компании AECOM Люй Имин сообщил, что ведутся переговоры с властями Гонконга, включая департамент гражданской авиации, по вопросам дальнейшего использования летающих грузовиков.

Аппараты работают полностью на электричестве, что делает их экологически безопасными и потенциально эффективными для транспортировки грузов в условиях городской инфраструктуры.

