Космос по цене авто: Россиянам назвали год, когда полететь к звёздам сможет каждый

Массовый космический туризм станет реальностью после появления многоразовых кораблей — пока речь идёт о коротких суборбитальных полётах, но к 2050–2060 годам космос может стать «бытовым приключением» по цене автомобиля. Такие прогнозы «Вечерней Москве» дали писатель-фантаст Евгений Махина, ассистент кафедры Финуниверситета Ярослав Климов и футуролог Элизабет Мстиславич.

Космический туризм станет обыденностью с появлением многоразовых кораблей. Однако сейчас эта сфера сильно ограничена, ведь такой турист просто взлетает, отстёгивает ремень, летает в невесомости, любуется видами в иллюминаторе, делает пару фотографий и сразу летит домой, сказал Махина.

Virgin Galactic предлагает суборбитальные билеты по 56,6 млн рублей (в 2026 году), Blue Origin — за 37,7 млн, китайская CAS Space — около 9 млн. SpaceX через Axiom Space оценивает орбитальную неделю в 4,1 млрд рублей. Требования к здоровью мягче, полёты дешевеют. К 2030 году суборбитальный тур может стоить 7–11 млн, а рынок к 2032 году — достичь 1,1 трлн рублей, утверждает Климов.

«Мы сейчас находимся в той же точке, где была авиация в 1920-х годах. Тогда полёт на самолете казался смертельно опасным аттракционом для безумцев и миллионеров. Я прогнозирую, что «бытовым приключением» космос станет для нас к 2050-2060 годам», — считает Мстиславич.

Кстати, в России тоже хотят заняться развитием космического туризма на базе Российской орбитальной станции, которая вскоре придёт на замену МКС. Власти говорят, что она станет первой в мире платформой-дроном. Развёртывание запланировано на 2027 год.