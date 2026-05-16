Издатель Metal Gear и Silent Hill отключит доступ к своим серверам российским игрокам

Японский игровой гигант Konami с 15 июня 2026 года остановит работу своих онлайн-сервисов в России и Беларуси. О грядущем отключении пользователи Konami ID узнали из уведомлений, разосланных 15 мая. На сообщение компании обратили внимание посетители DTF.

Запланировано прекращение доступа на 06:00 по UTC. Под ограничения попадут только российский и белорусский регионы: для игроков из других стран, как подчеркнули в Konami, всё продолжит работать в прежнем режиме.

«Данное уведомление относится к прекращению предоставления услуг в России и Беларуси; в других регионах изменений не будет», — говорится в сообщении корпорации.

После отключения геймеры лишатся доступа к своим аккаунтам в проектах eFootball, Yu-Gi-Oh! и eBaseball. Для части пользователей это может означать потерю прогресса, привязанных данных и игровых профилей.

Konami — один из самых известных японских издателей и разработчиков видеоигр. Именно эта корпорация подарила игровой индустрии такие культовые серии, как Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Contra и eFootball.

Между тем Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к популярным иностранным видеоиграм, включая Battlefield и FIFA. В ведомстве заявили, что сейчас оснований для их блокировки в России нет. Такой ответ прозвучал после сообщений о судебных исках к крупным зарубежным игровым студиям. Речь шла о компаниях, которые отказались локализовать персональные данные российских пользователей на территории РФ.