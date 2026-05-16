До 32 возросло количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, уничтожен. Экстренные службы уже приступили к работе на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в соцсетях.
С начала суток Собянин сообщил об уничтожении уже 32 БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили крупную атаку украинских беспилотников. С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 89 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
