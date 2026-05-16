16 мая, 17:51

Клуб «Ахмат» исключил бойца ММА Юнусова после избиения двух женщин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Боец ММА Джихад Юнусов был исключён из клуба «Ахмат» в связи с инцидентом в Грозном, в ходе которого он совершил нападение на двух женщин. Данное решение было принято заместителем председателя правительства Чечни и министром спорта Ахматом Кадыровым.

Действия Юнусова в «Ахмате» были охарактеризованы как «неприемлемые» и «противоречащие моральным, духовным и этическим принципам, которыми руководствуется республиканский бойцовский клуб. В заявлении клуба также подчёркивается, что «для чеченского народа бережное отношение и уважение к старшим, особенно к женщинам, всегда являлись и остаются первостепенными ценностями».

«Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом», — отметили в клубе «Ахмат».

Инцидент произошёл в одном из подъездов Грозного. На распространившемся в соцсетях видео видно, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за камеры видеонаблюдения. Юнусов требует убрать устройство, так как оно снимает дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул напиток женщине в лицо, а затем начал её избивать. Кроме того, он нанёс побои девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.

Наталья Демьянова
