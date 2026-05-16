В Кабардино-Балкарии 100 домов отрезало после повреждения моста

В селе Герпегеж Черекского района Кабардино-Балкарии сильные дожди повредили временный внутрипосёлковый мост. Из-за этого от снабжения оказались отрезаны 100 частных домов.

По данным регионального управления МЧС, в зоне отключения находятся 442 человека. Пострадавших нет. Сейчас на месте идут восстановительные работы. В них задействованы десять специалистов и две единицы техники.

Дорожные службы доставляют временный металлический мост, который затем установят вместо повреждённой переправы. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Газ в село подаётся в штатном режиме.

Ранее сильные ливни обрушились на Дагестан в конце марта и начале апреля. Затяжные осадки привели к масштабным подтоплениям в республике. Из-за непогоды произошли сбои в работе систем водо- и электроснабжения. Также пострадала дорожная инфраструктура: повреждения получили автомобильные дороги и мостовые переходы. Стихия затронула жильё и имущество более 15 тысяч местных жителей.