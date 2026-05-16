Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 18:04

В Кабардино-Балкарии 100 домов отрезало после повреждения моста

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

В селе Герпегеж Черекского района Кабардино-Балкарии сильные дожди повредили временный внутрипосёлковый мост. Из-за этого от снабжения оказались отрезаны 100 частных домов.

По данным регионального управления МЧС, в зоне отключения находятся 442 человека. Пострадавших нет. Сейчас на месте идут восстановительные работы. В них задействованы десять специалистов и две единицы техники.

Дорожные службы доставляют временный металлический мост, который затем установят вместо повреждённой переправы. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Газ в село подаётся в штатном режиме.

Волонтёр из Дагестана умер от травмы головы при ликвидации наводнения
Волонтёр из Дагестана умер от травмы головы при ликвидации наводнения

Ранее сильные ливни обрушились на Дагестан в конце марта и начале апреля. Затяжные осадки привели к масштабным подтоплениям в республике. Из-за непогоды произошли сбои в работе систем водо- и электроснабжения. Также пострадала дорожная инфраструктура: повреждения получили автомобильные дороги и мостовые переходы. Стихия затронула жильё и имущество более 15 тысяч местных жителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar