До 35 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки трёх беспилотников, летевших на столицу. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков. С начала дня общее число уничтоженных дронов достигло 35.

«Отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших в сторону Москвы», — написал Собянин в соцсетях.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили крупную атаку украинских беспилотников. С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 89 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.