В Чернигове без света остались более 23 тысяч человек

Энергоснабжение было нарушено для более чем 23 тысяч жителей Чернигова, расположенного на севере Украины. Как сообщила в субботу компания «Черниговоблэнерго», причиной отключения электроэнергии стала авария на одном из энергетических объектов. Детали произошедшего инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что на Украине вводят массовые отключения электроэнергии. «Укрэнерго» объявляла о графиках ограничений по всей стране с 9 апреля. Для промышленных потребителей ограничения мощности вводились с 7:00 до 23:00, а для остальных — почасовые отключения с 7:00 до 22:00. Причиной назывались повреждения энергообъектов.

Между тем, киевские ТЭЦ не успеют полностью отремонтировать ни к этой, ни к следующей зиме. На полноценное восстановление может потребоваться три-четыре года. В лучшем случае речь идёт о частичном ремонте, который зависит от поставок оборудования из Европы.