Киев и 9 областей Украины остались без света

В Киеве и 9 областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

Перебои затронули Волынскую, Днепропетровскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Также ограничения фиксируются на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

В отдельных регионах ситуация особенно сложная. Так, в Днепропетровской и Полтавской областях без электричества остались более 50 населённых пунктов. Точное число абонентов, оставшихся без света, не уточняется.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале. Как признал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, ночь на 14 мая стала самой тяжёлой для украинской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции. В частности, взрывы гремели и в Киеве — мэр Виталий Кличко сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по столице.